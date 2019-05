Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich gab es im Jahr 2017 weniger Drogen-Tote

Wien - In Österreich hat es im Jahr 2017 weniger Drogen-Tote gegeben. Im Jahr 2017 starben 154 Menschen wegen Drogen. Im Jahr 2016 sind es 165 Menschen gewesen. Das steht im Drogenbericht 2018.

Beim Alkohol gibt es schlechte Ergebnisse. Jeder 7. Österreicher trinkt so viel, dass sein eigenes Leben gefährdet wird. Beim Rauchen gibt es gute Ergebnisse. Seit fast 20 Jahren fangen in Österreich immer weniger junge Leute mit dem Rauchen an.

Im Jahr 2015 verzichteten viele Menschen auf ihre Mindest-Sicherung

Wien - Manche Menschen in Österreich haben zu wenig Geld zum Leben. Dann werden sie vom Staat mit Geld unterstützt. Sie bekommen zum Beispiel die Mindest-Sicherung. So können sie sich das Leben in Österreich wieder leisten.

Im Jahr 2015 haben aber viele Menschen auf die Mindest-Sicherung verzichtet. 30 Prozent haben sich ihre Mindest-Sicherung nicht geholt, obwohl sie ein Recht darauf hatten. Das zeigt eine Studie. Der Grund dafür war oft, dass sich die Menschen geschämt haben.

Das Baby von Prinz Harry und Herzogin Meghan heißt Archie

London - Der englische Prinz Harry und seine Frau Meghan haben ein Baby bekommen. Es ist ein Bub. Jetzt haben sie auch seinen Namen verraten. Der Bub heißt Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Der Name von dem Baby war bisher ein Geheimnis. Die Engländer waren aber schon sehr neugierig auf den Namen. Deshalb haben sie sogar auf verschiedene Namen gewettet. Die Favoriten waren Alexander, Arthur, Albert, James und Philip. Mit dem Namen Archie haben die Engländer nicht gerechnet.

Tottenham ist im Finale von der Fußball-Champions-League

Amsterdam - Am Donnerstag haben die Fußball-Mannschaften Ajax Amsterdam und Tottenham gegeneinander gespielt. Ajax Amsterdam ist eine niederländische Mannschaft und Tottenham ist eine englische Mannschaft. Das Spiel war ein Halb-Finale der Champions League. Tottenham hat das Spiel mit 3:2 gewonnen.

Durch den Sieg steht Tottenham jetzt im Finale der Champions League. Der Gegner im Finale wird Liverpool sein. Das ist auch eine englische Mannschaft. Das Finale findet am 1. Juni in der spanischen Stadt Madrid statt.

Erklärung: Champions League

Die Champions League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Champions League spielen die besten Fußball-Vereine von Europa gegen einander. Es gibt immer ein Hin-Spiel und ein Rück-Spiel. So kann jede Mannschaft einmal im eigenen Stadion spielen. Im Finale gibt es aber nur ein Spiel.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++