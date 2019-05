Prozess um Bootsunfall in NÖ: Soldat wird sich schuldig bekennen

Hainburg/Bruck a.d. Leitha (APA) - Im Prozess um einen Pionierboot-Unfall wird sich der Angeklagte kommenden Montag am Bezirksgericht Bruck an der Leitha schuldig bekennen. Dem Mann wird fahrlässige Gemeingefährdung angelastet. Es habe sich um einen Fahrfehler gehandelt, sein Mandant habe „in einer Schrecksekunde falsch reagiert“, sagte der Verteidiger des Unteroffiziers am Donnerstag zur APA und bestätigte einen „Heute“-Bericht.

Bei dem Unfall am 1. September 2018 im Rahmen des Girls‘ Camp, eines Schnupperwochenendes des Bundesheeres, waren zwei Teilnehmerinnen unter das Boot geraten. Die Frauen im Alter von 18 und 22 Jahren mussten reanimiert werden und wurden in Wiener Krankenhäuser geflogen.