Prager Börse schließt mit deutlichen Kursverlusten

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten geschlossen. Der tschechische Leitindex PX fiel um 1,14 Prozent auf 1.051,40 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,73 (Vortag: 0,54) Mrd. tschechischen Kronen.

Nachdem zur Wochenmitte in Prag feiertagesbedingt nicht gehandelt worden war, knüpfte der PX nun mit deutlichen Abschlägen an die vorangegangen Handelstage an. Es war der vierte Verlusttag in Folge am tschechischen Aktienmarkt. Auch an den europäischen Leitbörsen war die Stimmung angesichts der jüngsten Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China schlecht.

Im PX zeigten sich vor allem Finanztitel schwach. Mit Moneta Money Bank (minus 3,07 Prozent), Erste Group (minus 2,28 Prozent), Vienna Insurance (minus 2,15 Prozent) und Komercni Banka (minus 1,32 Prozent) waren vier der fünf größten Verlierer Werte aus der Finanzbranche.

Gegen den schwachen Trend stemmten sich im tschechischen Leitindex nur zwei Titel: Die Aktien des Spirituosenherstellers Stock gewannen 2,84 Prozent und die Anteilsscheine des Softwareherstellers Avast legten 2,73 Prozent zu.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA452 2019-05-09/17:03