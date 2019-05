EU-Wahl - Corbyn warnt vor „Donald-Trump-Brexit“

London (APA/AFP) - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat zum Auftakt des Europawahlkampfs seiner Labour-Partei vor einem „Donald-Trump-Brexit“ gewarnt. Die Unterstützer eines EU-Austritts ohne Abkommen, von denen Umfragen zufolge viele für die neu gegründete Brexit-Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage stimmen wollen, sollten ihre Meinung noch einmal „durchdenken“, sagte Corbyn am Donnerstag.

„Das wäre ein Donald-Trump-Brexit, der uns einer rücksichtslosen und kriegerischen US-Regierung ausliefert“, so Corbyn im südostenglischen Gillingham. Ein Brexit ohne Abkommen werde zu einem „wirtschaftlichen Schock“ führen, der „ganze Industriezweige bedroht“, warnte er. Nutzen werde ein solcher „Elite-Brexit“ nur „den Reichsten“, die die Wirtschaft weiter deregulieren, öffentliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerrechte zusammenstreichen wollten.

Die Labour-Partei verhandelt seit Wochen mit der konservativen Regierung von Premierministerin Theresa May über einen Brexit-Kompromiss. Während May bisher einen Rückzug aus der Zollunion und aus dem europäischen Binnenmarkt anstrebt, will Labour enger an die EU gebunden bleiben. Die größte Oppositionspartei fährt in der Brexit-Frage jedoch zugleich einen Schlingerkurs, der es Brexit-Gegnern und -Befürwortern recht machen soll.

Die Kommunalwahlen vor einer Woche und Umfragen haben gezeigt, dass vor allem die Brexit-Befürworter in traditionellen Labour-Hochburgen wie Nordengland den Kurs der Parteiführung kritisch sehen. Bei Labour wird nun befürchtet, dass sie bei der Europawahl scharenweise zur Brexit-Partei abwandern werden.