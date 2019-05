Warschauer Börse verzeichnet siebenten Verlusttag in Folge

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Donnerstag deutlich schwächer geschlossen. Der WIG-30 brach um 1,67 Prozent auf 2.516,04 Punkte ein. Der breiter gefasste WIG fiel um 1,54 Prozent auf 56.637,25 Zähler.

Die Talfahrt am polnischen Aktienmarkt setzte sich fort. Die Warschauer Börse verzeichnete den bereits siebenten Handelstag in Folge Abschläge. International standen die Aktienmärkte aufgrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China ebenfalls unter Druck.

In Warschau gehörten Rohstoffwerte aus dem Bergbau- und dem Ölsektor zu den größten Verlierern. Bei den Bergbauaktien brachen JSW um 5,33 Prozent ein und KGHM fielen um 3,40 Prozent. Bei den Ölwerten verloren PKN Orlen 3,99 Prozent und Lotos 3,14 Prozent. Deutlich tiefer zeigten sich daneben auch Bankaktien wie Bank Pekao (minus 2,56 Prozent) und Alior Bank (minus 2,52 Prozent).

Gegen den schwachen Trend stemmten sich die Aktien von Enea mit einem satten Plus von 7,11 Prozent. Die vorläufigen Geschäftszahlen des Stromkonzerns für das erste Quartal 2019 waren besser ausgefallen als erwartet. Im Zuge dessen legten auch die Aktien der Konkurrenten Energa (plus 1,87 Prozent), PGE (plus 1,05 Prozent) und Tauron (plus 0,60 Prozent) zu.

