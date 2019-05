USA-Taliban-Gesprächsrunde über Frieden in Afghanistan endet in Katar

Kabul (APA/dpa) - Im Golfemirat Katar ist am Donnerstag die sechste Gesprächsrunde zwischen radikalislamischen Taliban und Vertretern der USA über Frieden in Afghanistan zu Ende gegangen. Über Twitter sagte Talibansprecher Zabiullah Mujahid, die Gespräche seien positiv verlaufen.

Man habe einander mit Geduld zugehört und einige Fortschritte erzielt. Welche das konkret waren, blieb unklar. Von amerikanischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

In einer bedeutenden Änderung ihrer Politik hatten die USA im Sommer 2018 Direktgespräche mit den Taliban aufgenommen, um den seit 17 Jahren andauernden Krieg zu beenden. Davor hatten sie stets gesagt, ein Friedensprozess müsse unter Leitung der afghanischen Regierung stattfinden. Die sehen die Taliban aber als Marionette der USA an und verweigern Verhandlungen.

Das Taliban-Regime war Ende 2001 nach dem Einmarsch US-geführter Truppen gestürzt. Der internationale Militäreinsatz war eine Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001. Seit 2006 kehrten die Taliban zurück und kontrollieren heute wieder weite Teile des Landes. In den Kämpfen sterben jedes Jahr Tausende Zivilisten und Sicherheitskräfte. Erst am Mittwoch waren bei einem Taliban-Anschlag auf eine internationale Nichtregierungsorganisation (NGO) in Kabul neun Menschen getötet worden.