Segeln: Bargehr/Mähr starteten mit Sieg in 470er-EM

San Remo (APA) - Die Vorarlberger David Bargehr und Lukas Mähr sind am Donnerstag mit einem Erfolgserlebnis in die Segel-EM der olympischen 470er-Klasse vor San Remo gestartet. Das Duo gewann die erste Wettfahrt und ließ einen dritten und einen zweiten Platz folgen. Das ergab nach dem ersten Tag den zweiten Gesamtrang hinter den Australiern Mathew Belcher/Will Ryan, die aber „außer Konkurrenz“ mitsegeln.

„Es hat heute richtig Spaß gemacht. Wir befinden uns aber noch in der Qualifikation, in der möglichen Goldflotte wird die Konkurrenz natürlich noch härter. Wir wollen weiterhin angreifen,“ sagte Vorschoter Mähr. Nach zwei Wettfahrten am Freitag wird das Feld in Gold- und Silberflotte geteilt. Nikolaus Kampelmühler und Thomas Czajka kamen über die Plätze 24 und 25 nicht hinaus und sind nur Gesamt-55.