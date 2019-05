Formel 1: Ferrari in Barcelona mit Vorbild Liverpool: „Nie aufgeben“

Montmelo (APA) - Für Musterbeispiele geglückter Sport-Comebacks muss Ferrari derzeit nicht lange in der Vergangenheit wühlen. Die in der Formel-1-Weltmeisterschaft hinterher hechelnde Scuderia will wie Liverpools Fußballhelden just beim Grand-Prix nahe Barcelona ihre Aufholjagd starten. Der Europaauftakt im weiterentwickelten Auto soll für Sebastian Vettel und Charles Leclerc die Wende einleiten.

„Als Fahrer und Team musst du immer motiviert sein und nie aufgeben. Das ist in diesem Sport sehr wichtig. Die Champions League, dieses Spiel von Liverpool gegen Barcelona, ist da ein gutes Beispiel“, sagte Ferrari-Jungstar Charles Leclerc. „Ich denke, wir haben dieselbe Mentalität: Wir sind hier, um zu gewinnen.“

Angesichts von 74 Punkten Rückstand in der Konstrukteurswertung bemühten sich beide Ferrari-Piloten am Donnerstag, den Ball flach zu halten: „Ich denke nicht, dass die Meisterschaft schlecht für uns aussieht“, bemerkte Leclerc. Vettel war nicht minder zuversichtlich: „Die Dinge könnten noch in unsere Richtung laufen. Die Stimmung ist gut, wir haben genauso eine Chance auf die WM wie alle anderen. Im tiefsten Herzen wissen wir, das Auto ist gut.“

Der italienische Rennstall fährt am Circuit de Catalunya mit neuem Motor- und Aerodynamik-Update aus. „Es wird das Auto ganz klar schneller machen. Wir haben uns verbessert, auf jeden Fall“, prophezeite Leclerc.

Die Aufregung um einen kolportierten Rückfall seines Rennstalls verstand Leclerc nicht. Vielmehr fand er die starken Mercedes-Ergebnisse in der noch jungen Formel-1-Saison nicht überraschend. „Mercedes war schon bei den Testfahrten in Barcelona nicht so weit weg“, sagte der 21-jährige Monegasse. „Der letzte Tag dort war der einzige, an dem sie ein bisschen gepusht haben und in den letzten Runden haben sie dann eine sehr ähnliche Rundenzeit wie wir gefahren. Dass wir weit vorne gewesen wären, ist nicht korrekt.“

Doch während Mercedes seine Leistung konstant abrief, patzte die Scuderia - und brachte sich im Titelrennen durch einen Mix aus Selbstverschulden und Abstimmungsproblemen schon früh ins Hintertreffen. „Bisher waren wir hie und da schnell, aber im Gesamten nicht schnell genug“, sagte Vettel, der als Dritter erster Mercedes-Verfolger ist. Auf Leader Valtteri Bottas fehlen dem Ferrari-Primus 35 Punkte, auf Lewis Hamilton 34. Leclerc hat noch einmal fünf Zähler mehr aufzuholen.