Diskussionen über KRAGES-Rechnungshofberichte im Burgenland-Landtag

Eisenstadt (APA) - Bei der Behandlung von Rechnungshofberichten zur KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) hat am Donnerstag im Burgenland-Landtag erneut die Entlassung von Geschäftsführer Rene Schnedl für Diskussionen gesorgt. Die Opposition übte scharfe Kritik. Die Empfehlung sei von Anwälten gekommen, nicht von der Regierung, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fest.

Verdient hätten in der Angelegenheit nur die Berater, meinte ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf: „Die Rechnung sollte wohl eher an die SPÖ geschickt werden als an die KRAGES oder an das Land Burgenland. Weil diese 1,5 Millionen Euro, die das alles gekostet hat, das ist der Preis für eine parteipolitische Fehlentscheidung. Hierfür sollte jemand zur Verantwortung gezogen werden.“ Wolf ortete Indizien, dass die 2017 vollzogene Entlassung „von langer Hand geplant“ gewesen sei. Zudem habe es „eine klare Prüfungsbehinderung“ gegeben.

Die Entlassung sei „ein Politskandal“, stellte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller (Grüne) fest: „Wie mit Steuermitteln umgegangen wird, wird hier sehr deutlich.“ Spitzmüller kritisierte, dass es aus dem Fall „keine Konsequenzen“ gebe. Man habe Schnedl „ausgehebelt“, die Frage sei: „Auf welche Weisung ist das passiert?“, sagte Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL). Die Vorwürfe hätten sich schließlich „in Rauch aufgelöst“. Niemand habe sich beim Ex-Geschäftsführer entschuldigt, stellte der parteifreie Mandatar Gerhard Steier fest und forderte, dies nachzuholen. Der Abschluss des Generalvergleichs mit Schnedl sei „eine Minute nach Zwölf“ erfolgt.

Was im Frühjahr 2017 passiert sei, könne man aus heutiger Sicht „sicherlich nicht als Ruhmesblatt bezeichnen“, sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. „Manche Vorwürfe konnten erhärtet werden, andere wiederum nicht.“ Der Bericht zeige im Detail „sehr wohl auch auf, dass die Entlassung selbst nicht leichtfertig beziehungsweise dass die Entlassung auf die ausdrückliche Empfehlung Dritter hin veranlasst wurde.“ Man müsse sauber unterscheiden „zwischen der damaligen Sicht der Dinge und dem, was wir jetzt im Nachhinein wissen“.

Es gebe über 80 Empfehlungen in den beiden Rechnungshofberichten: „Das einzige Thema, was aber in Wirklichkeit sie hier am Tisch legen, was sie interessiert, ist die Entlassung des ehemaligen Geschäftsführers“, stellte Landeshauptmann Doskozil fest. „Und auch hier das klar und deutlich zu sagen: Nein, es wird heute hier von mir keine Entschuldigung geben, weil es aus meiner Sicht auch nicht notwendig ist.“Es sei nicht irgendwer in der Regierung oder im Umfeld der Holding gewesen, „sondern Rechtsanwälte haben Empfehlungen abgegeben, die darauf gelautet haben, Entlassungen vorzunehmen, ein Verfahren reinzuleiten, sich die Dinge genauer anzuschauen.“

Dass man unter Abschätzung von Prozesskosten und von zusätzlichen Kosten für das Unternehmen zum Ergebnis gekommen sei, diesen Vergleich zu schließen, sei „eine rein wirtschaftliche Entscheidung“, die auf Erfolgsaussichten im gerichtlichen Verfahren basiere. „Aber bedeutet noch lange nicht, dass es nicht ein gewisses Maß an Erfolg im gerichtlichen Verfahren gegeben hätte“, argumentierte der Landeshauptmann.