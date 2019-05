Golf: Wiesberger mit gutem Auftakt im British Masters

Southport (APA) - Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer guten 69er-Runde in das British Masters der Golf-Europa-Tour in Southport gestartet. Nach drei Birdies rangiert der 33-jährige Burgenländer an der 21. Stelle, sechs Schläge hinter dem überraschend starken Engländer Matthew Jordan. Die Nummer 837 der Weltrangliste führt nach Kursrekord (63) mit zwei Schlägen Vorsprung.

Matthias Schwab benötigte nach tollem Start 71 Schläge. An den ersten acht Löchern des 3,48-Millionen-Euro-Turniers waren dem Steirer fünf Birdies gelungen. „Da spielte ich fehlerfreies Golf.“ Doch ein Doppelbogey und zwei Bogeys warfen ihn in der Folge auf den 43. Rang zurück. „Schade um die Runde heute“, meinte Schwab.