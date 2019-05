Wien (APA) - Viertelfinal-Ergebnisse der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) der Herren vom Donnerstag, jeweils viertes Spiel der „best of five“-Serie:

Traiskirchen Lions - Swans Gmunden 77:72 (32:45) - Stand in der Serie: 2:2. 5. Spiel am Sonntag (18.00 Uhr) in Gmunden.

BC Vienna - Oberwart Gunners 78:82 (32:34). Endstand der Serie: 1:3