Algerisches Militärgericht setzt Oppositionsführerin fest

Algier (APA/dpa) - In Algerien ist eine wichtige Oppositionsführerin und Unterstützerin der Proteste gegen die algerische Regierung festgenommen worden. Die oppositionelle Arbeiterpartei (PT) teilte am Donnerstag mit, ihre Generalsekretärin Louisa Hanoune sei vom Militärgericht in der Stadt Blida in Untersuchungshaft genommen worden. Was ihr vorgeworfen wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Die staatliche Nachrichtenagentur APS hatte zunächst gemeldet, Hanoune solle als Zeugin von dem Gericht gehört werden. Es sei dabei um die Verhaftung wichtiger Gefolgsleute des zurückgetretenen Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika gegangen.

Die 65-jährige Juristin war 1990 Mitgründerin der algerischen Arbeiterpartei. 2004 war sie die erste Frau, die zu den Präsidentschaftswahlen in Algerien zugelassen wurde. Mit ihrer Partei unterstützte sie die Massenproteste, die schließlich zum Rücktritt Bouteflikas führten. Auch in der Folge protestierte sie weiter gegen die politische Führung und gegen Interimspräsident Abdelkader Bensalah. Er gilt als langjähriger Vertrauter Bouteflikas.

In den vergangenen Wochen waren zahlreiche wichtige Unternehmer und Politiker in Algerien festgenommen worden. Erst am vergangenen Wochenende hatte das Militärgericht in Blida auch Untersuchungshaft gegen Said Bouteflika, den Bruder des Ex-Präsidenten, sowie zwei frühere Geheimdienstchefs angeordnet. Ihnen wird unter anderem Verschwörung gegen den Staat vorgeworfen.