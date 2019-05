USA erhöhen am Freitag Zölle auf Warenimporte aus China

Washington (APA/dpa) - Die USA wollen ungeachtet laufender Verhandlungen von Freitag an die Sonderzölle auf Warenimporte aus China empfindlich erhöhen. Eine entsprechende Notiz wurde am Donnerstag im US-Bundesgesetzregister veröffentlicht. Präsident Donald Trump hatte die Maßnahme am vergangenen Sonntag via Twitter angekündigt.

Dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zufolge werden von Mitternacht (Ortszeit, 6.00 Uhr MESZ) an die Sonderzölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar von bisher 10 Prozent auf 25 Prozent angehoben. China kündigte Vergeltung an.

China und die USA befinden sich seit Monaten in einem Handelskrieg und belegen ihren gegenseitigen Handel mit Beschränkungen. Der Streit der beiden weltweit größten Volkswirtschaften drückt bereits jetzt auf das Wachstum der Weltwirtschaft, wie der Internationale Währungsfonds jüngst feststellte.