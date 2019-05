Reigen an Bau-Betrugsprozessen - Geschwisterpaar diesmal Drahtzieher

Wien (APA) - Als Drahtzieher im neuesten Prozess und der dort angeklagten Tätergruppe sieht die WKStA ein Geschwisterpaar aus Ex-Jugoslawien mit österreichischen Staatsbürgerschaften. Die Schwester ist einschlägig vorbestraft, sie war „schon früher für diverse Scheinunternehmen in der Baubranche als Sekretärin tätig“.

Daher habe ihr Bruder gewusst, „wie ein solches System funktioniert und wie viel Geld man damit verdienen kann“. Nachdem die Schwester 2015 aus der Haft kam hätten „die beiden gemeinsam“ mit einem nun Mitangeklagten den Entschluss gefasst, „ein eigenes System zur professionellen Täuschung der Wiener Gebietskrankenkasse und der BUAK aufzubauen“. „Ihr Tatplan zielte darauf ab, mittels Scheinunternehmen für in der Baubranche tätige Arbeiter Anmeldungen zur Sozialversicherung und BUAK zur Verfügung zu stellen, ohne die dafür auflaufenden Lohnabgaben, Sozialversicherungsbeiträge und Zuschläge nach dem BUAK- und Abfertigungsgesetz zu entrichten“, so die WKStA.

Der Bruder ist laut Anklage als Chef aufgetreten und war für Kundenkontakte zuständig. Die Schwester war demnach fürs Rechnungen schreiben zuständig und „soweit erforderlich“ für die Buchhaltung. Der dritte in U-Haft sitzende mutmaßliche Täter war der Ansprechpartner für die Arbeiter am Bau. Viele der Scheinunternehmen waren nach wenigen Monaten pleite.

„Sobald die Behörden auf ein Scheinunternehmen aufmerksam wurden und maßnahmen zur Einbringung der aufgelaufenen Beiträge und Zuschläge setzte, wurde das nächste Scheinunternehmen gegründet und die Arbeiter auf dieses Anmeldevehikel umgemeldet.“

So sollten dem Nutznießer des kriminellen Systems billige Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden. Zudem sollten die Arbeiter im Gegensatz zu normaler Schwarzarbeit bei Kontrollen eine gültige Anmeldung vorweisen können und auch einen Versicherungsschutz haben. Dafür wurden die Scheinfirmen benötigt. Geschäftsführer waren „Personen aus einfachen Verhältnissen, die weder über die sprachlichen, noch die fachlichen Fähigkeiten verfügten, ein Unternehmen in Österreich zu führen“. Die Geschäftsführer werden als „bloße Strommänner“ bezeichnet. „Tatsächliche Machthaberschaft“ hätten das Geschwisterpaar und ihr Komplize gehabt, die in U-Haft sitzen. Die Strohleute wurden für Unterschriften gebraucht, wurden auch auf Baustellen als Chefs präsentiert. Oft seien sie aus Ex-Jugoslawien nur für bestimmte Anlässe nach Österreich geholt worden.

Die „Dienstleistung“ der Angeklagten bestand laut Anklage darin, ein Anmeldevehikel für Arbeitern zur SV und BUAK zu bieten. Pro Arbeiter und Monat verlangten die Angeklagten dafür rund 250 Euro. Sie selbst hätten nicht vorgehabt, mit den von ihnen kontrollierten Firmen wirklich tätig zu werden. „Nach ihrem Tatplan sollten die Arbeiter in Wahrheit für andere Personen oder Unternehmen tätig werden und die Anmeldung zur Sozialversicherung wahrheitswidrig auf die von ihnen gesteuerten Scheinunternehmen erfolgen.“

Um die Behörden zu täuschen und den Einsatz „fremder“ Arbeiter auf Baustellen zu rechtfertigen, seien meist Werkverträge zwischen den Scheinunternehmen und den tatsächliche Dienstgebern der Arbeiter abgeschlossen worden. „In regelmäßigen Abständen erstellten die Angeklagten Rechnungen in Namen der Scheinunternehmen, mit denen die ‚Werkleistungen‘ gegenüber den wahren Dienstgebern abgerechnet wurden.“ Die überwiesenen Summen wurden schnell behoben. Damit wurden die Nettolöhne der Arbeiter bezahlt - der Rest stellte den Gewinn der Angeklagten dar. Die Arbeiter auf den Baustellen hatten laut Anklage nur einen eingeschränkten Einblick in das System. Auch ihnen sei eine gewisse Normalität vorgespielt worden - durch die Verteilung von Visitenkarten und Passkopien etwa.

In einem der verschiedenen Fälle wurden fünf Angeklagte einer Tätergruppe zu mehrjähriger Haft verurteilt. Im Dezember gab es eine Verhandlung gegen eine weitere Tätergruppe. Jetzt geht es eben mit der dritten weiter.