EU-Wahl - Lettland im ewigen Zwiespalt der Volksgruppen

Brüssel/Riga (APA) - Lettland verfügt über acht Abgeordnete im EU-Parlament. Vier davon gehören der Europäischen Volkspartei an, je ein lettischer Europaparlamentarier entfällt auf die ALDE, die Sozialdemokraten, die Grünen und auf die rechtsnationale „Europa der Freiheit und der direkten Demokratie“ (EFDD).

Die liberale „Neue Einheit“ (ALDE) schickt als einen ihrer Kandidaten EU-Kommissar Valdis Dombrovskis ins Rennen. Für die „Harmonie“ (Sozialdemokraten) kandidiert Rigas Bürgermeister Nils Usakovs der auch als möglicher Oppositions-Kandidat für die eine Woche nach den EU-Wahlen stattfindende Kür des neuen Staatspräsidenten im Parlament in Riga gilt.

Die Mitte-Rechtsregierung unter Ministerpräsident Kristjanis Karins hat sich am 15. April auf den 63-jährigen EuGH-Richter Egils Levits als gemeinsamen Kandidaten verständigt. Levits gilt als den Nationalisten nahe stehend.

Bemühungen des amtierenden Präsidenten Raimonds Vejonis, die seit Jahren diskutierte Einführung der Direktwahl des Staatsoberhaupts einzuführen, scheiterten vergangenes Jahr am Widerstand einer Parlamentsmehrheit. Man befürchtete einen Wahlsieg Usakovs‘, der als Angehöriger der russischen Volksgruppe vor allem von den rechts stehenden Parteien als Moskau-nah bezeichnet wird.

Letztlich wurde aus Vejonis‘ Initiative ein Kompromiss, wonach die Abstimmung über den neuen Präsidenten in der Saeima künftig mit offener Stimme zu erfolgen hat. Hauptkritik an der bisherigen Praxis war deren Intransparenz gewesen. In den Medien wurde nach den Wahlen immer wieder über mögliche Bestechung von Abgeordneten spekuliert.

Im EU-Wahlkampf hat sich in Lettland nicht viel getan. Als Einzige setzte die oppositionelle Union Grüne und Bauern Akzente im Wahlkampf, als sie ihren Wählern versprach, sich in Brüssel für die Förderung der Wirtschaft in den Regionen stark zu machen. Die Partei will mit dieser Strategie einen Anreiz für abgewanderte Arbeitskräfte schaffen, in ihre Heimat zurückzukehren. Die extreme Abwanderung in andere EU-Staaten ist eines der Hauptprobleme Lettlands.

Ansonsten war die lettische Politik in den vergangenen Jahrzehnten stets geprägt vom Gegensatz zwischen den beiden großen Volksgruppen. Von den rund 1,9 Millionen Einwohnern des Landes gehören 38 Prozent einer anderen als der lettischen Volksgruppe an. Der überwiegende Teil von ihnen hat Russisch, Weißrussisch oder Ukrainisch als Muttersprache.

