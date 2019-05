EU-Wahl - Niederlande: Junge Nationalisten auf dem Vormarsch

Den Haag (APA) - Die Provinzwahlen in den Niederlanden lieferte ein erstes Stimmungsbild für die EU-Wahlen am 23. Mai. Als klarer Gewinner ging die Opposition hervor, allen voran die junge national-populistische Partei Forum voor Democratie (FvD), die selbst Rechtspopulisten Geert Wilders blass aussehen ließ. Der Druck auf die Regierungsparteien ist enorm. Denn Umfragen sehen ein ähnliches Ergebnis in zwei Wochen.

Der Urnengang am 20. März endete für die Regierungskoalition unter Ministerpräsident Mark Rutte in einem Desaster: Alle zugehörigen Parteien, Ruttes VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/ALDE), CDA (Christen-Democratisch Appèl/EVP), D66 (Democraten 66/ALDE) und CU (ChristenUnie/EKR), verloren Sitze und damit auch ihre knappe Mehrheit in der Ersten Parlamentskammer. Neben dem Wahlsieger FvD konnten nur noch die ebenfalls oppositionelle GroenLinks Stimmen gewinnen. Die Sozialdemokraten, die bei den Parlamentswahlen 2017 kräftig abstürzten, setzten indes ihren Abwärtstrend fort.

Laut der jüngsten Prognose von Poll of Polls (Stand: 5. Mai) dürften die Ergebnisse bei der EU-Wahl davon wenig abweichen. Die Niederlande werden 26 von 751 Sitze im Europaparlament besetzen - nach dem Brexit wären es 29 von 705 EU-Mandataren.

Den Umfragen zufolge dürfte dabei die liberale ALDE mit den zwei Regierungsparteien VVD (5) und D66 (2) insgesamt sieben Sitze erhalten und stärkste Europafraktion im Land der Deiche bleiben. Knapp dahinter folgen schon die Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) mit sechs Sitzen, fünf für die 2016 gegründete FvD von Thierry Baudet und einer für die CU, deren Wähler großteils aus dem traditionellen calvinistischen Milieu kommen.

Die FvD ist auch der Grund, warum Wilders rechtspopulistische Partij voor de Vrijheid (PVV), die mit der FPÖ in der EP-Fraktion Europa der Nationen und Freiheit (ENF) mit vier Mandataren sitzt, momentan in den Umfragen beim Stand von derzeit zwei Abgeordneten stagniert. Vor allem jüngere Wähler dürften die neue Partei bevorzugen, während die klassischen PVV-Wähler bei EU-Wahlen schwer zu mobilisieren sind.

Stagnierende Umfragewerte zeigen sich auch bei der mitregierenden CDA, die - wie die ÖVP - im EU-Parlament der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) angehört. Potenzial dürfte sie aber in der politischen Mitte haben, da Ruttes VVD rechts der Mitte mit der FvD um Stimmen kämpfen dürfte. Gelingt das der CDA nicht, droht ihr laut Umfragen ein Mandatsverlust von fünf auf zwei.

GroenLinks, die bisher zwei Europaabgeordnete in der Fraktion der Grünen haben, könnte den Mandatsstand bei der EU-Wahl auf drei erhöhen. Mit Bas Eickhout kandidiert einer der bisherigen EU-Abgeordneten als europaweiter Co-Spitzenkandidat der Grünen, neben der Deutschen Ska Keller.

Ein Mandat verlieren dürfte indes die Partij van de Arbeid (PvdA). Prognosen zufolge sitzen künftig nur mehr drei PvdA-Abgeordneten in der sozialdemokratischen EP-Fraktion S&D - obwohl mit Frans Timmermans, dem bisherigen Vizepräsident der EU-Kommission, ein Niederländer als europaweiter Spitzenkandidat der S&D aufgestellt wurde.

Im weiter linken Parteienspektrum setzt die Socialistische Partij (SP/GUE-NGL) auf das Thema Gerechtigkeit. So fordert die SP etwa das Zurücknehmen der Mehrwertsteuererhöhung und im Gegenzug eine Millionärssteuer. Laut Umfragen wird die SP ihre zwei EU-Abgeordneten verteidigen können. Auch die in derselben Fraktion befindliche Partij voor de Dieren (PvdD), dessen Schwerpunkt wie immer der Tierschutz ist, hat ebenfalls gute Chancen ihren einen Sitz im EU-Parlament verteidigen zu können.

Die große Wählermobilisierung wird es wohl auch dieses Jahr nicht geben. Ähnlich wie schon 2017 dürfte die Beteiligung am Urnengang um die 40 Prozent betragen - was gering unter dem EU-Durchschnitt liegt.

(Grafik Nr. 298-19, Format 88 x 180 mm)