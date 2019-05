Fußball: „Provinzclub“ Bergamo winkt Platz in Champions League

Bergamo (APA) - Atalanta Bergamo steht vor dem großen Wurf. Das Team aus der 120.000-Einwohner-Stadt in der Lombardei darf die Qualifikation für die kommende Champions League ins Auge fassen. Drei Runden vor Saisonende in der italienischen Serie A liegt Bergamo als Vierter drei Zähler vor Milan und der AS Roma. Seit zwölf Pflichtspielen ist der Club bereits ungeschlagen.

Neben den Erfolgen in der Meisterschaft hat Bergamo sogar noch die Chance auf einen Titelgewinn. Im Finale des italienischen Cups trifft man am 15. Mai in Rom auf Lazio. Auf dem Weg dorthin haben die Lombarden u.a. Seriensieger Juventus Turin ausgeschaltet.

Spiele von Bergamo dürfen als durchaus unterhaltsam eingestuft werden. 71 Tore hat die Mannschaft in den bisherigen 35 Runden erzielt und damit sogar mehr als Meister Juventus (69). Am Samstag geht es gegen Genoa, das „Heimspiel“ wird jedoch im über 200 km entfernten Sassuolo ausgetragen. Bergamos baufälliges Stadion wird seit Montag renoviert und soll in zwei Jahren in neuem Glanz erstrahlen. Der Club ist einer von nur wenigen in der Serie A, die in Besitz ihrer Heimstätte sind. Roma, Napoli oder die Mailänder Großclubs spielen in Arenen, die städtisches Eigentum sind.

Der nach einer griechischen Sagenfigur (Atalante) benannte Verein will sich durch den Umbau als einer der wichtigsten italienischen Clubs positionieren. Sportlich hat Bergamo dies heuer geschafft. Trainer Gian Piero Gasperini (61) hatte mit seiner Mannschaft ursprünglich die neuerliche Qualifikation für die Europa League anvisiert. Der jüngste Erfolgslauf ließ die Zielsetzung aber nach oben gehen. „Wir haben immer mehr daran geglaubt. Aber es ist noch nicht vorbei, Milan und Roma sind immer noch dran“, warnte Gasperini.

Die „Nerazzurri“ gelten als eine der großen Konstanten im italienischen Fußball abseits der Clubs aus den Großstädten. Zwar blieb auch Bergamo ein Schicksal als Fahrstuhlteam oft nicht verwehrt, die Rückkehr ins Oberhaus - wie zuletzt 2011 - gelang aber jeweils rasch. Größter Erfolg ist der Gewinn der Coppa Italia im Jahr 1963. In der aktuellen Mannschaft stehen einige Südamerikaner. Kapitän ist der Argentinier Papu Gomez, bester Torschütze der Kolumbianer Duvan Zapata mit 22 Saisontoren.

Hinter Bergamo hoffen die Konkurrenten auf einen Ausrutscher. So gastiert der Provinzclub noch am 19. Mai bei Juventus. Milan und Roma müssten jedoch selbst ihre Zähler einfahren, um Bergamo noch verdrängen zu können. Die Mailänder sind am Samstag bei der Fiorentina im Einsatz, die Römer haben Sonntagabend im Schlager den alten und neuen Meister aus Turin zu Gast.