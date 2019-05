Nikolaus Geyrhalter: „Es gibt nichts Schöneres als Filmemachen“

Wien (APA) - Nikolaus Geyrhalter, einer der prononciertesten Filmemacher Österreichs, blickt mit seinem neuen Werk „Erde“ (ab 17. Mai im Kino) auf das, was der Mensch mit der Oberfläche seines Planeten anstellt. Mit der APA sprach der 47-jährige Regisseur über die Arbeit als Urlaub, Begegnungen auf Augenhöhe und seine Methode, Zuschauer über Ästhetik zum Denken zu bringen.

APA: War für Ihr neues Projekt der Schauder oder das Staunen über den Umgang des Menschen mit dem Planeten der Ausgangspunkt?

Nikolaus Geyrhalter: Es ist immer beides. Jeder Film, den ich mache, beinhaltet ein gewisses Maß an Gesellschaftskritik. Und es gibt verschiedene Methoden, das aufzuzäumen. Die Eingriffe in die Erde waren für mich schon länger ein Thema, gefasst in dem Gedanken des „Anthropozän“. Das war mir als Thema für einen Film aber zu groß, nicht fassbar. Die sichtbaren Spuren dieses Umstands sind aber sichtlich fassbar und bieten genügend Bilder, um zwischen den Zeilen Geschichten zu erzählen. Wenn man die Erde als Organismus sieht, dann ist die Haut natürlich das filigranste und zugleich größte Organ.

APA: Schleichen sich diese Themen bei Ihnen über die Jahre subkutan ein, oder recherchieren Sie dezidiert auf der Suche nach neuen Stoffen?

Geyrhalter: Das sind Themen, die bei mir über die Jahre vorhanden sind und sich irgendwann konkretisieren. Ich mag Stoffe, die mit wenig Sprache auskommen. Und wenn das Publikum im Kino auf eine Reise zu Orten mitgenommen wird, die es sonst nicht betreten kann. Das kann nur sinnlich funktionieren. Das schränkt meine Themenwahl etwas ein. Ich könnte etwa keinen Film über Künstliche Intelligenz machen - schlicht weil ich die Bilder dazu nicht fände. Hier war es aufgelegt, die weite Landschaft und das menschliche Tun zu zeigen und das Publikum zum Nachdenken anzuregen. Weil ich selbst ja auch keine Antwort habe. Ich sehe meine Filme immer als eine große Fragestellung.

APA: Sie möchten den Zugang zu Ihrem Sujet bewusst offenhalten?

Geyrhalter: Offen auf jeden Fall - und zugleich habe ich natürlich eine Meinung. Und ich versuche den Film so zu gestalten, dass man diese zwischen den Zeilen herauslesen kann. Das ist bei „Erde“ eventuell etwas weniger der Fall, weil es bei diesem Thema auch schwieriger ist, eine Meinung zu haben. Ziel ist immer, das Publikum zum Denken zu bringen. Aber es soll so wirken, als ob das seine Eigenleistung wäre. Die Inhalte zwischen den Zeilen zu portionieren und zu setzen, das ist für mich das Spannende.

APA: Ziel ist also auch die Manipulation des Zuschauers?

Geyrhalter: Das ist vielleicht etwas stark gesagt. Aber jeder nimmt die Welt auf seine Art und Weise wahr - so auch ich. Das mit der objektiven Wahrheit kann man schon lange vergessen.

APA: Die zentrale Rolle hierbei hat also die Ästhetik Ihrer Bilder...

Geyrhalter: Meine Filme zeigen keine Talking Heads, sondern funktionieren über das Sehen und Spüren. Wir sind nicht im Radio oder Fernsehen, sondern im Kino mit der großen Leinwand. Und die kann nicht nur im Fiktionalen große Emotionen evozieren, sondern im Dokumentarischen auch. Man muss es nur zulassen.

APA: Wie finden Sie Ihre Gesprächspartner?

Geyrhalter: Ich mache die Recherche ja nicht selbst. Das kann ich auch nicht, weil ich die Geduld nicht hätte. Das wird immer zeitaufwendiger. Meist hatten wir die Drehgenehmigung für gewisse Orte und haben die Gesprächspartner dann dort gefunden. Man muss ein Gefühl dafür bekommen, wo es sich lohnt nachzufragen. Und manches ist dann auch Zufall, auf den man immer sehr schnell reagieren muss.

APA: Frappant ist dabei stets, dass Sie es schaffen, die „einfachen“ Menschen vor Ihrer Kamera zum Philosophieren zu bringen. Wie schaffen Sie das?

Geyrhalter: Der wichtigste Schlüssel ist, den Stress abzubauen: Sich Zeit nehmen, erklären, was ich vorhabe und ihnen zu vermitteln, dass ich mir nichts anderes erwarte, als dass sie sind, wie sie sind. Es ist auch eine Frage des Respekts und der Begegnung auf Augenhöhe. Die meisten Menschen würden nicht erwarten, dass auch ein Baggerfahrer eine prononcierte Meinung hat. Wenn man aber offen auf denjenigen zugeht, dann fühlt er sich gefordert.

APA: Sie sind wahrscheinlich der österreichische Regisseur, der am meisten arbeitet...

Geyrhalter: Aber nein! Naja, bei den Dokus vielleicht.

APA: Sehen Sie sich selbst als Arbeitstier?

Geyrhalter: Es gibt Phasen, in denen es wirklich schlimm ist. Aber das ist unterschiedlich. Und hinzu kommt, dass diese Arbeit mein größtes Hobby ist. Es gibt nichts Schöneres als Filmemachen. Für andere beginnt der Stress, wenn sie drehen gehen. Für mich beginnt die Entspannung an dem Tag, an dem ich eine Kamera in der Hand habe. Für mich ist die Kamera ein Werkzeug wie für andere ein Bagger. Ich kann damit umgehen. Ich weiß, dass die Dreharbeit für das Team unglaublich anstrengend ist. Aber ich empfinde sie eigentlich jedes Mal als Urlaub.

(Das Gespräch führte Martin Fichter-Wöß/APA im Rahmen der Berlinale 2019)

(S E R V I C E - http://erde-film.at)