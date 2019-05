Übersicht über die Filmstarts der kommenden Woche

Wien (APA) - Ab 17. Mai:

~ THE SUN IS ALSO A STAR USA 2019 100 min Regie: Ry Russo-Young Mit: Yara Shahidi, Charles Melton, John Leguizamo, Gbenga Akinnagbe, Keong Sim www.warnerbros.de ~ Schicksal, Romantik und ein großes Hindernis: In „The Sun is also a Star“, der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nicola Yoon, kommen die klassischen Zutaten eines Liebesfilms zusammen. Die junge Studentin Natasha gibt dabei die unbeirrbare Pragmatikerin, die sich der drohenden Abschiebung ihrer aus Jamaika stammenden Familie gegenübersieht. Doch dann trifft sie zufällig auf Daniel, und er hat wiederum einen ganz anderen Zugang zum Leben. Immerhin will er ihr beweisen, dass es die Liebe doch gibt. Inszeniert hat dieses Gefühlschaos Regisseurin Ry Russo-Young, die sich bisher vorwiegend im Independentsektor einen Namen gemacht hat.

~ THE SILENCE D/CDN 2019 91 min Regie: John R. Leonetti Mit: Stanley Tucci, Kiernan Shipka, Miranda Otto, John Corbett www.constantinfilm.at/kino/the-silence.html DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA097 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Mittelalterliche Monster konnten aus einer unterirdischen Höhle fliehen und töten nun wahllos Menschen - sie können aber nur hören und sehen ihre Opfer nicht. Eine Familie flüchtet in ein abgelegenes Haus in den Wäldern und bekommt es dort neben den Monstern auch noch mit einer Sekte zu tun, die es auf die gebärfähige Tochter Ally abgesehen hat. Stanley Tucci spielt Familienvater Hugh Andrews, der seine Frau Kelly, die taube Ally und den jüngeren Jude durch das Endzeit-Szenario von „The Silence“ führen muss.

~ GRETA IRL/USA 2018 98 min Regie: Neil Jordan Mit: Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz, Maika Monroe www.constantinfilm.at/kino/greta.html; www.focusfeatures.com/greta DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA098 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Für seinen Film „Greta“ schickt Oscar-Preisträger Neil Jordan sein Starduo Chloe Grace Moretz als Frances und Isabelle Huppert in der Titelrolle in einen Psychothriller um emotionale Verluste und Suche nach Ersatz. Mit Jungstar Moretz und Klassikerin Huppert hat Regisseur Jordan ein glänzend mit- wie gegeneinander agierendes Frauenpaar gefunden. Beide füllen mit glänzendem Spiel ebenso die emotionalen wie die schrecklichen Phasen dieser schwer zu durchschauenden Beziehung im modernen New York aus.

~ DAS FILIENFOTO F 2018 98 min Regie: Cecilia Rouaud Mit: Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby www.thimfilm.at/filmdetail/das-familienfoto DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA099 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Die drei Geschwister Gabrielle, Elsa und Mao haben sich längst auseinandergelebt. Ihr Vater Pierre hatte nie viel Interesse an der Familie, Mutter Claudine, eine Psychotherapeutin, ist mit ihrem Latein auch längst am Ende. Als dann die verwitwete Großmutter an Demenz erkrankt, kommt sich die dysfunktionale Sippe allmählich wieder näher. Mit „Das Familienfoto“ hat die französische Regisseurin Cecilia Rouaud eine stark besetzte Komödie mit ernsten Untertönen in Szene gesetzt. Ihr zweiter abendfüllender Spielfilm kann sich auf ein gut aufgelegtes Ensemble, geschliffene Dialoge und sarkastische Wortduelle verlassen.

~ ERDE A 2019 114 min Regie: Nikolaus Geyrhalter www.erde-film.at DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA100 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK UND UNTER APA101 EIN INTERVIEW MIT NIKOLAUS GEYRHALTER VERSENDET ~ Jeden Tag werden durch Menschenhand 156 Millionen Tonnen Erde bewegt, der Mensch so zum gleichsam geologischen Faktor. Dieses stete Bestreben, sich den eigenen Heimatplaneten Untertan zu machen, betrachtet der Wiener Filmemacher Nikolaus Geyrhalter in seinem neuen Dokumentarfilm „Erde“, der bei der diesjährigen Berlinale im „Forum“ lief. Der 47-jährige Regisseur setzt in seiner typischen Handschrift erst in zweiter Linie auf das gesprochene Wort, sondern stattdessen auf die Kraft der Bilder.