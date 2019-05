Arbeitslosigkeit in Tschechien auf niedrigstem Stand seit 1997

Prag (APA) - Die Arbeitslosigkeit in Tschechien ist Ende April auf 2,7 Prozent und damit den niedrigsten Wert seit Juni 1997 gesunken. Sie lag um 0,5 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr. 210.000 Menschen waren auf Jobsuche, teilte das zentrale Arbeitsamt am Freitag mit.

Laut Lukas Kovanda von der Investitionsgesellschaft Czech Fund ist der tschechische Arbeitsmarkt in einer „außerordentlich guten Lage und außerordentlich angespannt aus der Sicht der Arbeitgeber“. Kovanda spielte damit auf den Mangel an Facharbeitern in vielen Firmen an.

Die Chefin des zentralen Arbeitsamtes, Katerina Sadilkova, geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten weiter mäßig sinken wird. Die Saisonarbeiten im Bauwesen, der Land- und Forstwirtschaft und dem Fremdenverkehr seien im vollen Gange, so Sadilkova.