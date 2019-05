Toto: Schon über 127.000 Euro im Sechsfach-Jackpot

Wien (APA) - Im Toto hat es zum sechsten Mal in Folge keinen Dreizehner gegeben. Für den Jackpot der nächsten Runde mit Annahmeschluss am Samstag um 15.20 Uhr werden bereits 145.000 Euro erwartet. Auch in der Torwette geht es in den ersten beiden Rängen und im Hattrick um Jackpots.

Die fünf Zwölfer der abgelaufenen Runde sind rund 1.400 Euro wert, ein in Kärnten aufgegebener Systemschein brachte zwei Zwölfer.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 19A: Kein Dreizehner, Sechsfach-Jackpot 127.546,11 Euro (145.000 erwartet) 5 Zwölfer zu je 1.384,70 92 Elfer zu je 16,70 688 Zehner zu je 4,40 136 5er Bonus zu je 9,40

Torwette 1. Rang: Jackpot mit 45.374,40

2. Rang: Jackpot mit 3.534,43

3. Rang: 4 zu je 233,90 Hattrick: Jackpot mit 117.511,48

(ohne Gewähr) ~