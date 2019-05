Börse Frankfurt im Eröffnungshandel freundlich

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Freitag etwas von seinem jüngsten Rückschlag erholt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel wieder um 1,00 Prozent auf 12.093,73 Punkte.

Der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt bleibt das bestimmende Thema an der Börse. Die Furcht vor einer Zuspitzung des Konflikts hatte den DAX am Montag, am Dienstag und auch am Donnerstag deutlich ins Minus gedrückt. Damit kam das Börsenbarometer bereits knapp 3 Prozent von seinem am Freitag letzter Woche erreichten, höchsten Niveau seit September zurück.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann an diesem Freitag 1,25 Prozent auf 25.540,36 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 legte etwas weniger deutlich zu.

Derweil haben die USA trotz der laufenden Verhandlungen die Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht mehr als verdoppelt. China kündigte unmittelbar danach „notwendige Gegenmaßnahmen“ an.

Trotz der Eskalation des seit Monaten andauernden Handelskrieges zwischen den zwei größten Volkswirtschaften wollen beide Seiten ihre zweitägigen Verhandlungen in Washington am Freitag fortsetzen. „Die Hoffnung auf eine Einigung in letzter Minute ist noch nicht gestorben, auch wenn technisch die höheren Strafzölle an diesem Morgen in Kraft getreten sind“, sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Handelshaus CMC Markets.

Im DAX sicherten sich die Aktien von Thyssenkrupp mit einem Plus von knapp neun Prozent den ersten Platz. Grund für den Kurssprung war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über ein Scheitern der geplanten Zusammenlegung der Stahlsparte mit Tata Steel. Der Konzern erwäge deshalb einen Börsengang der Aufzugsparte. Dies hatten Investoren zuletzt immer wieder gefordert.

Ansonsten ging die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. So startete die Deutsche Post dank des Verkaufs ihrer Lieferketten-Logistik in China mit einem Gewinnsprung ins Jahr. Allerdings könnte Investoren die schwächere Entwicklung der freien Barmittel etwas Sorgen bereiten, schrieb Analyst Christian Obst von der Baader Bank. Die Aktien büßten anfängliche Gewinne ein und lagen zuletzt mehr als 1 Prozent im Minus.

Beim IT-Dienstleister Bechtle laufen die Geschäfte weiter rund. Zudem übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Experten. Die Anteilsscheine schnellten zuletzt um fast 7 Prozent auf 97,80 Euro hoch - so teuer waren die Papiere noch nie. An der MDax-Spitze zogen die Papiere von Gea um fast 8 Prozent an. Der Maschinenbauer veröffentlichte Details zu seinen Umbauplänen und bestätigte seine Prognose.

Darüber hinaus litten die Aktien von Xing unter einem negativen Analystenkommentar. Die Privatbank Berenberg hatte die Papiere zum Verkauf empfohlen. Auch wenn das Karriere-Netzwerk extrem gut positioniert sei, um von den strukturellen Veränderungen in der Personalsuche-Branche zu profitieren, schwäche sich das Wachstum ab, schrieb Analystin Sarah Simon. Zudem erscheine die jüngste Akquisition zum einen teuer und zum anderen rücke Xing damit von seiner Kernkompetenz ab. Die Papiere fielen um mehr als 2 Prozent.

Schließlich werden angesichts der laufenden Hauptversammlungs-Saison einige Aktien mit Dividendenabschlag gehandelt. Dazu zählen die Papiere des Sportartikelherstellers Adidas und des Baustoffkonzerns HeidelbergCement.

