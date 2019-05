Francesca Melandri erhält Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels

Wien (APA) - Die Autorin Francesca Melandri erhält den diesjährigen „Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln“. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird der gebürtigen Römerin am 24. November im Rahmen der Europäischen Literaturtage in Krems überreicht, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Melandri ist bereits die 29. Empfängerin des Preises.

„Francesca Melandri entfaltet in ihren Geschichten ein Bild Europas, wie es viele nicht kannten. Sie verknüpft die Vergangenheit des Kontinents mit der Gegenwart und die geografischen Ränder mit seiner Mitte“, begründet HVB-Präsident Benedikt Föger die Juryentscheidung. Melandri trage zu einem „neuen und besseren Verständnis der unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften Europas bei und ist damit eine prädestinierte Empfängerin des Ehrenpreises“.

Melandri machte sich in Italien zunächst einen Namen als Drehbuchautorin für Kino und Fernsehen, bevor sie mit ihrem ersten Roman „Eva schläft“ (2011) auch im deutschsprachigen Raum reüssieren konnte. Ihr Debüt behandelt vordergründig zwar eine Mutter-Kind-Beziehung, dreht sich im Kern aber um die Geschichte Südtirols und verwebt somit persönliche Schicksale mit gesellschaftspolitischen Erzählsträngen. 2012 folgte „Über Meereshöhe“ und schließlich im Vorjahr der höchst erfolgreiche Roman „Alle, außer mir“. Darin verknüpft sie anhand einer Familiengeschichte die brutale Kolonialherrschaft der Italiener in Ostafrika vor 1945 mit den heutigen Fluchtbewegungen aus Afrika nach Europa.

Der Ehrenpreis des Buchhandels wird seit 1990 vom Hauptverband gemeinsam mit dem Fachverband Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer ausgerichtet. Erster Preisträger war Milo Dor, es folgten u.a. Gerhard Roth, Hugo Portisch, Christine Nöstlinger, Ilse Aichinger und Konrad Paul Liessmann. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an Ilija Trojanow.

