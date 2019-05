Industrieproduktion schrumpfte in Italien und Frankreich im März

Rom/Paris (APA/Reuters) - Trotz der jüngsten wirtschaftlichen Erholung in Italien haben die Firmen ihre Produktion im März gedrosselt. Sie stellten um 0,9 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt in Rom am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten damit gerechnet, nachdem es im Vormonat noch ein Plus von 0,8 Prozent gegeben hatte.

Italien hat sich zu Jahresbeginn aus der Rezession gelöst, hinkt der Eurozone konjunkturell jedoch weiter hinterher. Die EU-Kommission sagt dem Mittelmeerland für heuer nur ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,1 Prozent voraus. Damit wäre es das absolute Schlusslicht in der EU.

Für das Nachbarland Frankreich prognostiziert die Brüsseler Kommission einen BIP-Zuwachs von 1,3 Prozent. Dort schrumpfte die Industrieproduktion im März allerdings um 0,9 Prozent und damit im selben Tempo wie in Italien. Der Rückgang fiel damit deutlicher aus als erwartet - insbesondere im Pharma- und Chemiesektor wurde die Fertigung kräftig zurückgefahren. Experten hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs um 0,1 Prozent im Februar.