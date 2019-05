Tödlicher Unfall in Steyregg: Zweites Opfer den Verletzungen erlegen

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA187 vom 10.05.2019 muss es im letzten Satz richtig heißen: In einem saßen die 65-Jährige und ihre nun verstorbene 60-jährige Schwester. (nicht: In einem war die 65-Jährige gesessen, im anderen die nun verstorbene 60-Jährige.) --------------------------------------------------------------------- ~ Steyregg (APA) - Zwei Tage nach einem tödlichen Frontalzusammenstoß auf der B3 bei Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ein zweites Unfallopfer gestorben. Nachdem für eine 65-jährigen Linzerin bereits am Unfallort jede Hilfe zu spät gekommen war, erlag nun auch eine 60-Jährige im Spital ihren Verletzungen, teilte die Polizei Oberösterreich mit.

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Perg war Mittwochnachmittag mit seinem Pkw aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und ungebremst in zwei entgegenkommende Fahrzeuge geprallt. In einem saßen die 65-Jährige und ihre nun verstorbene 60-jährige Schwester.