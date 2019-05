Neunjährige bei Unfall von Auto in Wien erfasst und leicht verletzt

Wien (APA) - Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Schulweg Donnerstagfrüh in Wien-Döbling leicht verletzt worden. Es war hinter einem Lkw auf die Straße gelaufen und von einem Pkw erfasst worden. Die Rettung brachte die Schülerin ins Krankenhaus, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr in der Cobenzlgasse. Eine 55-Jährige lenkte ihren Pkw stadteinwärts, als die Neunjährige und ein gleichaltriger Bub die Gasse überquerten. Das Mädchen wurde vom Pkw niedergestoßen, es erlitt Abschürfungen und Prellungen. Der Schüler blieb unverletzt.