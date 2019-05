Semmering-Bergstrecke vor vorübergehender Komplettsperre

Wiener Neustadt/Mürzzuschlag (APA) - Im Zusammenhang mit umfangreichen Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der Semmering-Bergstrecke der Bahn, die bereits seit Mitte März laufen, steht nun die von den ÖBB angekündigte Komplettsperre an. Vom 18. bis 28. Mai werden im Abschnitt Wiener Neustadt - Mürzzuschlag auch Fernverkehrszüge im Schienenersatzverkehr geführt.

Bis der Semmering-Basistunnel 2026 in Betrieb geht, rollen täglich etwa 180 Züge über die 160 Jahre alte Bergstrecke, ein „Nadelöhr auf der Nord-Süd-Verbindung im Osten Österreichs und auf europäischer Ebene“, erinnerten die Bundesbahnen. Deshalb würden bis 2025 weitreichende Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Die intensivste Phase in diesem Jahr finden nun in der zweiten Mai-Hälfte statt.

Der Nahverkehr wird im Abschnitt Payerbach-Reichenau - Mürzzuschlag bereits seit 16. März und noch bis inklusive 10. Juni im Schienenersatzverkehr abgewickelt. In die Maßnahmen auf der Semmering-Bergstrecke werden 2019 nach ÖBB-Angaben 37,6 Millionen Euro investiert.