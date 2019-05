Für 70 % der Angestellten in Schönheitsbranche reicht Gehalt kaum aus

Wien/Linz (APA) - Für mehr als zwei Drittel der Angestellten in der Schönheits- und Gesundheitsbranche reicht das Einkommen nur knapp für das tägliche Leben, wie aus einer Sonderauswertung der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) zum Arbeitsklima hervorgeht. So gaben 70 Prozent der Befragten in einer Umfrage der AK an, kaum oder gar nicht mit ihrem Gehalt auszukommen.

Zum Vergleich: Im Durchschnitt über alle Branchen gaben mit 47 Prozent deutlich weniger Angestellte an, dass ihr Einkommen nicht ausreicht. Nahezu die Hälfte aller in der Schönheitsbranche Angestellten sei zudem unzufrieden mit ihrem Gehalt, teilte die AK am Freitag in einer Aussendung mit.

Trotzdem sind die Arbeitnehmer laut der Umfrage insgesamt überdurchschnittlich zufrieden mit ihrer Arbeitssituation. Der von der AK OÖ erhobene Arbeitsklimaindex für die Branche liegt aktuell bei 112 Punkten und damit um vier Punkte über dem Gesamtdurchschnitt aller Branchen. Vor allem das Arbeitsumfeld sei ein ausschlaggebender Faktor für die hohe Zufriedenheit. Zudem würden die Angestellten der Schönheitsbranche der Erhebung zufolge überdurchschnittlich wenig unter Zeitdruck, Arbeitsdruck oder Überstunden leiden.

Die Branche ist stark weiblich dominiert: So sind 90 Prozent der Arbeitnehmer in der Gesundheits- und Schönheitsbranche Frauen, heißt es in der Aussendung.

