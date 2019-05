Ken Follet veröffentlicht Text über Notre-Dame

Paris (APA/AFP) - Der britische Autor Ken Follett veröffentlicht am 13. Juni einen Text über die Kathedrale von Notre-Dame in Paris, die vor wenigen Wochen bei einem Brand schwer beschädigt wurde. Das hat der französische Verleger Robert Laffont am Donnerstag bekanntgegeben. Über den Titel des Buches ist bisher nichts bekannt. Den Verkaufserlös will der Autor für den Wiederaufbau der Kathedrale spenden.

Notre-Dame habe den Autor zu seinem 1989 erschienenen Roman „Die Säulen der Erde“ inspiriert, so der Verleger. Daher sei die Idee zu dem neuen Text entstanden, in dem der Autor nun seine Emotionen wiedergibt, als er vom Brand erfuhr. Im weiteren Verlauf des Textes gibt er Einblicke in die Geschichte der Kathedrale bis hin zu deren Einfluss auf Victor Hugo („Der Glöckner von Notre-Dame“).