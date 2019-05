Duo brach in Kinder-Unterhaltungsspieltautomaten ein: 42 Euro Beute

Wien (APA) - Zwei Männer sind in der Nacht auf Freitag in Wien-Floridsdorf in zwei Kinder-Unterhaltungsspielautomaten eingebrochen. Eine Zeugin beobachtete, wie das Duo an einem Auto-Automat vor einem Lebensmittelgeschäft hantierte und rief die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Männer festnehmen. Sie hatten „42 Euro in Münzen“ bei sich, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA.

Die in Tschetschenien geborenen Männer wurden nach kurzer Flucht kurz vor 2.00 Uhr gefasst. Sie befinden sich in Haft. Im Wagen der Männer im Alter von 27 und 28 Jahren fand sich auch Einbruchswerkzeug.