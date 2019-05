Luxemburgs Außenminister: US-Politik gegenüber Iran „brandgefährlich“

Berlin/Luxemburg (APA/AFP) - Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat die Nahost-Politik der US-Regierung scharf kritisiert. Diese sei „brandgefährlich“, sagte Asselborn dem „Spiegel“. Gegenüber dem Iran breche US-Präsident Donald Trump internationale Abkommen, sagte er mit Blick auf das vor einem Jahr von den USA aufgekündigte Wiener Atomabkommen.

Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern mache Trump eine Zwei-Staaten-Lösung faktisch unmöglich, so Asselborn.

Die USA hatten vor wenigen Tagen die Verlegung eines Flugzeugträgers und einer Bomberstaffel in den Persischen Golf als Warnung an den Iran angekündigt. Am Donnerstag hatte der Iran einen Teilausstieg aus dem Atomabkommen angekündigt. Bestimmte Auflagen will Teheran nicht mehr einhalten.