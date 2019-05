Mopedfahrer von zurückschiebendem Lkw in NÖ überfahren - tot

St. Andrä-Wördern (APA) - Ein 52 Jahre alter Lkw-Lenker hat am Freitagvormittag in St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln beim Zurückschieben einen Mopedlenker überfahren. Der 85-jährige Einheimische erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.