Reigen an Bau-Betrugsprozessen - Verhandlung vertagt

Wien (APA) - Am Freitag ist in Wien ein Prozess auf 15. Mai vertagt worden, der sich um große Betrugsfälle am Bau dreht und ein Teil einer Reihe an Prozessen zu illegalen Machenschaften am Bau ist. Die Anklagen richten sich gegen insgesamt fünf Tätergruppen, rund 50 Personen. Heute wurde gegen die dritte, vierköpfige Tätergruppe verhandelt. Zwei Angeklagte bekannten sich schuldig.

Das sagte eine Prozessbeobachterin der Arbeiterkammer (AK) - die AK hat einen Anwalt als Privatbeteiligtenvertreter wegen ausstehender Gehälter für Mitarbeiter entsandt - Freitagmittag zur APA. Als Drahtzieher sieht die Staatsanwaltschaft wie berichtet ein Geschwisterpaar. Der Bruder bekannte sich schuldig, die Schwester teilschuldig. Von den zwei weiteren Angeklagten bekannte sich einer schuldig, ein anderer als nicht schuldig.