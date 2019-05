Formel E: Elektro-Serie kehrt mit Lauf neun nach Monaco zurück

Monte Carlo (APA) - Nach acht Rennen mit acht verschiedenen Siegern kehrt die Formel E am Samstag nach 2015 und 2017 wieder nach Monaco zurück. Gefahren wird im Fürstentum auf einer verkürzten und nur 1,76 km langen Variante der Formel-1-Strecke. Der Niederländer Robin Frijns führt mit 81 Punkten und nur einem Zähler vor dem Deutschen Andre Lotterer (80).

Lotterer wiederum liegt dank seiner zweiten Plätze in Rom und Paris nach zwei von fünf Rennen der „voestalpine European Races“ in Führung. Der Fahrer mit den besten Podiumsplatzierungen aus den fünf europäischen Rennen erhält am Ende der Europa-Saison in Bern eine spezielle und im 3D-Druck hergestellte Trophäe. Der Monaco E-Prix beginnt am Samstag um 16.30 Uhr MESZ und wird auf ORF 1, Eurosport 2 und ARD live übertragen.