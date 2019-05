Handelsstreit - IV warnt vor negativen Auswirkungen auf Österreich

Wien/Washington/Peking (APA) - „Potenziell leider negative Auswirkungen“ auf die österreichische und europäische Wirtschaft sieht der Außenhandelsexperte der Industriellenvereinigung (IV), Michael Löwy, wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Man müsse die Sache ernst nehmen, sagte Löwy im „Mittagsjournal“ des ORF-Radio Ö1 am Freitag.

Löwy verwies auf die für Österreich so wichtige Automobil-Zulieferindustrie, die direkt betroffen sein könnte. BMW hat sein größtes Werk in den USA, Mercedes habe sein größtes in China. „Wir liefern überall zu“, sagte Löwy und verwies auch auf das BMW-Motorenwerk in Steyr, von dem aus Motoren in die USA gingen. „BMW will seine Produkte auch nach China verschiffen, denn China ist einer der wichtigsten Automobilmärkte für BMW.“

Grundsätzlich handelt es sich laut dem Experten nicht um einen Zollstreit sondern um einen Konflikt um die Vorherrschaft auf den Weltmärkten. „Europa darf nicht überbleiben, muss seine eigenen Hausübung machen, damit der Standort attraktiv und wettbewerbsfähig bleibt“, so der IV-Experte.

