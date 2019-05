Essen (APA/dpa) - Der deutsche Industriekonzern ThyssenKrupp will nach dem Platzen der Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata 6.000 Stellen abbauen. Davon entfallen 4.000 Stellen auf Deutschland, sagte Vorstandschef Guido Kerkhoff am Freitag in einer Telefonkonferenz.

