Frankfurter Rentenmarkt gibt leicht nach

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag von einer guten Finanzmarktstimmung belastet worden. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,13 Prozent am Vortag auf minus 0,11 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future ging leicht auf 166,09 Punkte zurück. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,04 Prozent.

In Südeuropa legten die Anleihekurse dagegen überwiegend zu. Am Markt wurde die Entwicklung mit Kursgewinnen an der Börse erklärt. Die Risikoneigung sei etwas gestiegen, hieß es. Sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen wurden deshalb eher gemieden. Riskantere Anlagen, wozu Anleihen südeuropäischer Euroländer zählen, erhielten dagegen Zulauf.

Produktionsdaten aus den Industrien Frankreichs und Italiens konnten unterdessen nicht überzeugen, bewegten die Kurse aber nicht merklich. In beiden Ländern ging die Produktion im März zurück. Ähnlich enttäuschend waren zuvor Daten aus Spanien ausgefallen. Dagegen hatten Produktionszahlen aus Deutschland positiv überrascht. In der kommenden Woche werden aggregierte Daten für die gesamte Eurozone erwartet.

Im Nachmittagshandel dürften Inflationsdaten aus den USA Interesse hervorrufen. Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die ihren Zinserhöhungskurs vorerst abgebrochen hat. Vor dem Wochenende äußern sich zudem einige Notenbanker.