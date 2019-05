Unternehmensberater, Buchhalter und IT-Dienstleister gewachsen

Wien (APA) - Die Unternehmen des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) haben ihren Gesamtumsatz seit 2009 mit einem Plus von knapp 119 Prozent mehr als verdoppelt. Auch im Vergleich zum Vorjahr gab es mit einem Plus von 9,9 Prozent deutliche Umsatzsteigerungen. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Radar des Wirtschaftskammer-Fachverbandes hervor.

Verglichen zu 2017 gab es im Vorjahr die stärkste Umsatzsteigerung in der Berufsgruppe der Unternehmensberater - mit plus 12,9 Prozent auf 5,68 Mrd. Euro. Der Umsatz der Informationstechnologiebetriebe wuchs um 9,5 Prozent auf 26,25 Mrd. Euro und in der Berufsgruppe Buchhaltung stieg der Umsatz 2018 im Durchschnitt um 7,7 Prozent auf 2,39 Mrd. Euro.

„Die aktuellen Zahlen zeigen die große standort- und wirtschaftspolitische Bedeutung der österreichischen Beratungsbranche“, so UBIT-Obmann Alfred Harl. Wissensbasierte Dienstleistungen seien „der Motor der österreichischen Wirtschaft“. Erfreulich sei auch die hohe Internationalisierung der Branche. Die Informationstechnologie habe eine Exportquote von 26,5 Prozent, der Exportanteil der Unternehmensberater liege bei 23,4 Prozent.

