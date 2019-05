Laser-Attacke auf Maschine beim Landeanflug auf Airport Luxemburg

Luxemburg/Trier/Wien (APA/dpa) - Der Pilot eines Passagierflugzeuges der Luxair ist beim Landeanflug auf den Flughafen Luxemburg mit einem grünen Laser geblendet worden. Die Maschine, die in Wien gestartet war, konnte am späten Donnerstagabend sicher landen, wie ein Polizeisprecher im auf deutscher Seite gelegenen Trier (Rheinland-Pfalz) am Freitag mitteilte.

Nach Angaben des Piloten soll der unbekannte Täter über einen längeren Zeitraum den Himmel über Trier mit einem kräftigen grünen Laserstrahl ausgeleuchtet haben, bis er schließlich das Cockpit der Maschine traf. Luxemburgische Behörden, die den Vorfall registrierten, alarmierten die Trierer Polizei. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb am Donnerstagabend erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.