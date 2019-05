Algerier protestierten gegen Festnahme von Oppositionspolitikerin

Algier (APA/dpa) - In Algerien sind erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung des nordafrikanischen Landes zu protestieren. Die Demonstrationen in der Hauptstadt Algier standen am Freitag vor allem im Zusammenhang mit der Inhaftierung der Oppositionspolitikerin Louisa Hanoune.

Die Gründerin der algerischen Arbeiterpartei war am Donnerstagabend auf Anordnung eines Militärgerichts vorläufig festgenommen worden, wie ihre Partei mitteilte. Die 65-jährige Juristin war einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur APS zufolge zunächst als Zeugin vorgeladen worden. Sie sollte demnach im Zusammenhang mit der Verhaftung von mehreren Weggefährten des zurückgetretenen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika vernommen werden. Darunter sind auch der jüngere Bruder des Ex-Präsidenten und zwei frühere Geheimdienstchefs. Ihnen wird Verschwörung gegen den Staat vorgeworfen.

Hanoune und die algerische Arbeiterpartei unterstützen die Massenproteste gegen die Führung und den Übergangspräsidenten Abdelkader Bensalah. Zahlreiche Oppositionsparteien und Demonstranten äußerten Befürchtungen, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden könnte. Im vergangenen Monat war Präsident Bouteflika nach wochenlangen Protesten und dem Druck des algerischen Militärs zurückgetreten. Am 4. Juli soll ein neuer Präsident gewählt werden.