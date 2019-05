Fußball: Barisic kehrt laut Medien 2 - Kühbauer zurückhaltend

Wien (APA) - Trainer Dietmar Kühbauer wird laut eigenen Angaben trotz seiner Freundschaft zu Zoran Barisic keinen Einfluss auf die Entscheidung über den neuen Sport-Geschäftsführer bei Fußball-Bundesligist Rapid nehmen. „Ich bin Trainer in erster Linie - und ich will auch noch Trainer bleiben“, erklärte der Ex-Internationale am Freitag in einer Pressekonferenz. „Der Club wird ganz genau wissen, wen sie holen.“