Mann in NÖ von Auto niedergestoßen: Verdächtiger in U-Haft

Ebergassing/Korneuburg (APA) - Über den 39-Jährigen, der einen ein Jahr älteren Mann am Donnerstag in Wienerherberg in der Gemeinde Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) mit einem Pkw niedergestoßen und schwer verletzt haben soll, hat das Landesgericht Korneuburg am Freitag die Untersuchungshaft verhängt. Bei der Einvernahme war der Verdächtige nicht geständig, sagte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Befristet ist die Untersuchungshaft bis 24. Mai. Ermittelt werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes, bestätigte Köhl zuvor von der Polizei gemachte Angaben.