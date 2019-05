Mit Jeans zu Physik: Lehrer in Tadschikistan verprügelte Schüler

Duschanbe (APA/dpa) - In Jeans zum Physikunterricht - einen Lehrer einer Schule im Süden Tadschikistans hat das in Rage gebracht: Er verprügelte den Burschen und riss ihm Teile seiner Kleidung kaputt. Nun ist er deswegen von einem Gericht zu einer Geldstrafe von umgerechnet mehr als 500 Euro verurteilt worden, wie örtliche Medien am Freitag berichteten.

Der Schüler einer zehnten Klasse sei verletzt worden. In dem islamisch geprägten Land in Zentralasien tragen Schüler bis zur elften Klasse eine Schuluniform. Jeans und Miniröcke sind deshalb tabu. Auch dürfen Handys nicht mit in die Schule gebracht werden. Verboten ist auch, mit dem eigenen Auto zum Unterricht zu fahren.