Motorradfahrer starb bei Anprall gegen Kirchenportal in NÖ

Maria Enzersdorf (APA) - In Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) ist Freitagfrüh ein Motorradfahrer mit seinem Bike gegen ein Kirchenportal gekracht. Nach Feuerwehrangaben wurde der Lenker von seinem Gefährt geschleudert und erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Das Kirchenportal wurde durch die Wucht des Aufpralls beschädigt. Eine einsturzgefährdete Wand wurde „gesichert umgelegt“, hieß es in einer Aussendung.

Mauerteile und ein gusseisernes Zaunelement des Portals wurden aus den Verankerungen gerissen, auch die massive Eingangstür trug Schaden davon. Die Einsatzkräfte wurden laut FF Maria Enzersdorf gegen 5.00 Uhr alarmiert. An den rund drei Stunden dauernden Aufräumarbeiten waren 17 Mitglieder beteiligt. Um Schaulustige abzuschotten, wurde im Bereich der Unfallstelle ein mobiler Sichtschutz angebracht.