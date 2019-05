Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1)

Plan gegen Streit an Schulen vorgestellt

Wien - In vielen Schulen kommt es immer wieder zu Streit zwischen Lehrern und Schülern. Manchmal kommt es vor, dass ein Streit auch zu Gewalt führt. Das ist vor kurzem in einer Schule in Wien passiert. Bildungs-Minister Heinz Faßmann hat deshalb am Freitag einen Plan gegen Gewalt an Schulen vorgestellt.

Lehrer sollen in der Zukunft in ihrer Ausbildung besser auf Streit und Gewalt in der Schule vorbereitet werden. Am Beginn eines Schuljahres soll die Klassen-Gemeinschaft zum Beispiel durch gemeinsame Ausflüge gestärkt werden. Außerdem soll es an den Schulen Time-Out-Gruppen geben.

Erklärung: Time-Out-Gruppen

Time-Out ist englisch und bedeutet auf Deutsch Auszeit. Wenn ein Schüler durch Streit oder Gewalt auffällt, muss er die Klasse verlassen und kommt in eine Time-Out-Gruppe. Dort muss er eine Woche oder einen Monat bleiben. In einer Time-Out-Gruppe dürfen nicht mehr als 8 Schüler sein. Die Schüler in einer Time-Out-Gruppe werden weiter von Lehrern unterrichtet.

Der Handels-Streit zwischen den USA und China verschärft sich wieder

Washington - Der Handels-Streit zwischen den USA und China wird immer ernster. Seit Monaten wird in den USA die Hälfte aller Waren aus China mit Straf-Zöllen belegt. Das sind Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. Dadurch werden diese Waren in den USA teurer.

Die Straf-Zölle sind am Donnerstag von 10 Prozent auf 25 Prozent erhöht worden. Die Straf-Zölle wurden erhöht, obwohl die USA und China gerade Handels-Gespräche miteinander führen. China wird darauf mit eigenen Maßnahmen reagieren, man weiß aber noch nicht genau wie. China hofft aber, dass sich beide Seiten einigen.

Erklärung: Zoll

Zoll ist eine Art Steuer. Die muss man oft bezahlen, wenn man Waren aus einem Land in ein anderes Land bringt. Der Zoll soll die Hersteller im eigenen Land schützen, wenn Waren in einem anderen Land billiger hergestellt werden. Durch den Zoll werden die Waren aus dem anderen Land teurer.

Der Life Ball wird heuer zum letzten Mal stattfinden

Wien - Der berühmte Life Ball wird heuer zum letzten Mal stattfinden. Das hat Organisator Gery Keszler am Freitag mitgeteilt. Keszler hat auch gesagt, dass dem Ball Geld fehlt. Die Veranstaltung lässt sich deswegen nicht mehr finanzieren.

Zu dem Ball sind immer viele Stars aus der ganzen Welt gekommen. Am 8. Juni 2019 findet nun der letzte Life Ball statt. Das Motto ist heuer „Zirkus“.

Erklärung: Life Ball

Der Life Ball ist eine sogenannte Benefiz-Veranstaltung. Das heißt, dass auf dem Ball Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Der Life Ball spendet das gesammelte Geld für den Kampf gegen die Krankheit AIDS.

Life Ball ist englisch und heißt auf Deutsch „Ball des Lebens“. Mit Ball ist hier nicht der Ball zum Spielen gemeint, sondern der Ball zum Tanzen. Die Gäste vom Life Ball verkleiden sich gerne.

Die Fußball-Teams Chelsea und Arsenal sind im Europa-League-Finale

Valencia - Am Donnerstag haben die 2 Halb-Finalspiele der Europa-League stattgefunden. Gewonnen haben die 2 englischen Teams Chelsea und Arsenal. Chelsea gewann gegen das deutsche Team Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen. Arsenal gewann gegen das spanische Team Valencia.

Am 29. Mai spielen Chelsea und Arsenal im Finale der Europa-League. Außergewöhnlich ist, dass auch im Finale der Champions League 2 englische Teams spielen werden. Dort werden am 1. Juni Liverpool und Tottenham gegeneinander spielen. Bisher hat es das noch nie gegeben, dass in beiden Finalspielen nur Teams aus einem Land spielen.

Erklärung: Europa League und Champions League

Die Europa League und die Champions League sind beide jeweils ein Wettbewerb im Fußball. In der Champions League spielen die besten Fußball-Vereine von Europa gegeneinander., in der Europa League spielen dafür mehr Mannschaften. Bei beiden Wettbewerben gibt es nach den Gruppen-Phasen immer ein Hin-Spiel und ein Rück-Spiel, damit jede Mannschaft einmal im eigenen Stadion spielen darf. Im Finale gibt es aber nur ein Spiel.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++