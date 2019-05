Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In den Schulen soll es weniger Streit geben

Wien - In den Schulen gibt es oft Streit. Manchmal kommt es auch zu Gewalt. Die Politik will nun etwas dagegen tun. Bildungs-Minister Heinz Faßmann hat am Freitag einen Plan vorgestellt.

Lehrer sollen besser ausgebildet werden. Sie sollen lernen, wie man mit Streit und Gewalt umgeht. In den Klassen soll die Gemeinschaft zwischen den Schülern gestärkt werden. Das geht zum Beispiel mit gemeinsamen Ausflügen. Außerdem soll es an den Schulen Time-Out-Gruppen geben.

Erklärung: Time-Out-Gruppen

Time-Out ist englisch und heißt auf Deutsch Auszeit. Wenn ein Schüler besonders viel streitet, muss er die Klasse verlassen. Er kommt dann in eine Time-Out-Gruppe. Dort muss er eine Zeit lang bleiben. In einer Time-Out-Gruppe dürfen nicht mehr als 8 Schüler sein. Die Schüler in einer Time-Out-Gruppe werden weiter von Lehrern unterrichtet.

Die USA und China haben Streit wegen Zöllen

Washington - Seit einigen Monaten gibt es einen großen Handels-Streit zwischen den USA und China. Die USA haben für viele Waren aus China Straf-Zölle beschlossen. Dadurch sind diese Waren in den USA besonders teuer. Die USA und China reden gerade über eine Lösung für den Handels-Streit.

Trotzdem haben die USA am Donnerstag die Straf-Zölle weiter erhöht. Man weiß noch nicht genau, was China jetzt machen wird.

Erklärung: Zoll

Zoll ist eine Art Steuer. Zoll muss man oft bezahlen, wenn man Waren aus einem Land in ein anderes Land bringt. Der Zoll soll die Hersteller im eigenen Land schützen. Denn der Zoll macht Waren aus dem anderen Land teurer.

Der Life Ball ist heuer zum letzten Mal

Wien - In Wien gibt es seit vielen Jahren den Life Ball. Er ist nicht nur in Österreich berühmt. Den Life Ball kennen Menschen auf der ganzen Welt. Zu dem Ball kommen immer viele berühmte Menschen.

Heuer ist der Life Ball zum letzten Mal. Dem Life Ball fehlt nämlich Geld. Darum kann der Ball nicht mehr bezahlt werden. Der letzte Life Ball ist heuer am 8. Juni. Das Thema vom Life Ball ist heuer „Zirkus“.

Erklärung: Life Ball

Life Ball ist englisch und heißt auf Deutsch „Ball des Lebens“. Mit Ball ist hier nicht der Ball zum Spielen gemeint, sondern der Ball zum Tanzen. Beim Life Ball tanzen und feiern Menschen aus der ganzen Welt. Die Gäste vom Life Ball verkleiden sich gerne.

Mit dem Life Ball verdienen die Organisatoren Geld. Das Geld wird für eine gute Sache gesammelt. Der Life Ball spendet das gesammelte Geld für den Kampf gegen die Krankheit AIDS.

2 englische Fußball-Teams spielen im Europa-League-Finale

Valencia - Die englischen Fußball-Teams Chelsea und Arsenal spielen im Europa-League-Finale. Chelsea hat im Halb-Finale gegen das deutsche Team Eintracht Frankfurt gewonnen. Arsenal hat gegen das spanische Team Valencia gewonnen. Das Finale zwischen Chelsea und Arsenal ist am 29. Mai.

Auch im Finale der Champions League werden 2 Teams aus England spielen. Da spielen dann Liverpool und Tottenham gegen einander. Bisher ist es noch nie passiert, dass im Europa-League-Finale und im Champions-League-Finale nur Teams aus demselben Land spielen.

Erklärung: Europa League und Champions League

Die Europa League und die Champions League sind 2 Wettbewerbe im Fußball. In der Champions League spielen die besten Fußball-Vereine von Europa gegen einander. In der Europa League spielen aber mehr Teams mit. Bei beiden Wettbewerben gibt es nach den Gruppen-Spielen immer ein Hin-Spiel und ein Rück-Spiel. So kann jedes Team einmal im eigenen Stadion spielen. Im Finale gibt es aber nur ein Spiel.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++