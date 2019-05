Fußgängerin in Wien von Auto erfasst und schwer verletzt

Wien (APA) - Eine 41 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 14.30 Uhr in der Heiligenstädter Straße von einem Pkw erfasst worden. Sie erlitt mehrere Prellungen und wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht, sagte Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung.