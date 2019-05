Kunstbiennale Venedig - „Arte Povera“ im Parallelprogramm

Venedig (APA) - Parallel zur Biennale in Venedig präsentieren Kunstinstitutionen in großen Retrospektiven zwei zentrale Vertreter der „Arte Povera“. Während Starkurator Germano Celant in der Fondazione Prada das Werk von Jannis Kounellis (1936-2017) zelebriert, wagen Antonio Frugis und Roberto Lacorbonara im Palazzo Cavanis eine Neuinterpretation von Arbeiten des früh verstorbenen Pino Pascali (1935-1968).

Mit einfach konzipierten, jedoch aufwendig produzierten Ausstellungen sorgte die Fondazione Prada bereits am Rande vergangener Biennalen in Venedig für Furore und 2019 soll keine Ausnahme sein: Niemand geringerer als der italienische Kunsthistoriker Germano Celant, der 1967 mit einer ihm kuratierten Ausstellung in Genua den Begriff „Arte Povera“ („Arme Kunst“) prägte, verantwortet nun eine groß angelegte Retrospektive für Jannis Kounellis, einen der Hauptprotagonisten dieser Bewegung.

Trotz seiner historischen Rolle hält sich Celant mit eigenen Kommentaren zurück. In den Beschriftungen lässt er lediglich den Künstler selbst zu Wort kommen, ergänzend zeigt der Kurator historische Ausstellungsansichten. Im Vordergrund stehen einzig und allein Kounellis‘ Arbeiten, die aus Dutzenden italienischen und internationalen Sammlungen eigens nach Venedig transportiert wurden.

Nachdem der aus Griechenland gebürtige und in Italien tätige Künstler in seinem Frühwerk zunächst Buchstaben auf Leinwände malte, wandte sich Kounellis bald jedoch jenen minimalistischen Installationen und Skulpturen aus leicht verfügbaren Materialien zu, mit denen er berühmt werden sollte. Celant verzichtet auf eine chronologische Ordnung, die Ausstellung startet mit auf Holzbrettern montierte Kaffeesäcken, die übereinander im Innenhof des Prada-Gebäudes hängen und als Blickfang fungieren. In der ersten großen Halle finden sich einige Dutzend Anzüge, Hüte und Schuhe, die säuberlich auf den Boden gelegt wurden. Nebenan wurde Schienen verlegt, auf denen unter anderem mit Wolle, Mänteln und Jutesäcken gefüllte Blechcontainer stehen.

In unterschiedlichen Variationen ziehen sich diese Materialien durch das gesamte Werk Kounellis‘. In Folge setzte der Künstler aber auch auf antiken Skulpturen, er verwendete Bunsenbrenner und Kerzen, die insbesondere auf weißen Wänden Rußspuren hinterlassen sollten, oder montierte in seinem Spätwerk auch Kästen auf Deckenwände von Museen.

Pino Pascali fehlt ein derartiges Spätwerk. Der aus Süditalien gebürtige Künstler, der 1967 mit Kounellis in Celants namensgebender Ausstellung ebenso vertreten war, verunglückte ein Jahr später bei einem Verkehrsunfall im Alter von 33 Jahren. Auch Pascali schuf minimalistische Skulpturen, verwendete unter anderem Holz und Spanplatten, ließ sich vom Landleben sowie Meer und Wasser inspirieren.

Als Schlüsselarbeiten zeigt die aktuelle Schau in Venedig eine Skulptur, die der Wirbelsäule eines Walfischs nachgeahmt sind, sowie seine Spanplatten-Installation aus dem Jahr 1967 „9 Quadratmeter Pfützen“. Die Ausstellungskuratoren Antonio Frugis und Roberto Lacorbonara setzen aber insbesondere auf eine Interpretation des Werks von Pascali, die in den vergangenen Tagen in Venedig von manchen nahezu als ketzerisch empfunden wurden. Nicht nur, dass kommerzielle Arbeiten des Künstlers, darunter ein Zeichentrickfilm oder ein Werbefilm für einen italienischen Lebensmittelproduzenten, gleichwertig mit der Kunst präsentiert werden. Im Widerspruch zu klassischen Vorstellungen von „Arte Povera“ legen kürzlich wiederentdeckte und nunmehr ausgestellte Fotografien des jungen Pascali auch nahe, dass er in vielen Arbeiten nicht von Vorstellungen zu Objekten und Materialien, sondern von seinen Fotografien ausging.

