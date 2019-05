Deutschland will E-Auto-Kaufprämie erhöhen - Kreise

Berlin (APA/Reuters) - Das deutsche Verkehrsministerium will die Kaufprämie für Elektroautos nach Informationen aus Regierungskreisen deutlich ausweiten. „Das Ministerium will sowohl höhere Beträge als auch eine längere Förderdauer als vom Wirtschaftsministerium vorgeschlagen“, sagte ein Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

So sollten günstigere E-Autos bis 30.000 Euro umfangreicher gefördert werden und dafür der Anteil des Bundes verdoppelt werden. Die bisherigen Regelungen laufen Ende Juni aus.

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) hatte vorgeschlagen, sie zunächst weitgehend unverändert bis Ende 2020 zu verlängern. Das deutsche Verkehrsministerium wollte sich zu den Informationen nicht äußern und verwies auf die laufenden Abstimmungen innerhalb der Regierung.

Die derzeitige Gesamt-Kaufprämie in Höhe von 4.000 Euro für E-Autos und 3.000 Euro für Hybrid-Fahrzeuge teilen sich Bund und Autobauer. Die Nachfrage war aber bei den bisherigen Summen eher verhalten.

Sollte die Industrie ihren Anteil beibehalten, würde sich die Gesamtförderung für reine E-Autos mit dem Vorstoß auf 6.000 Euro erhöhen, für Plug-In-Hybride auf 4.500 Euro, sofern sie nicht mehr als 30.000 Euro kosten.

Den Regierungskreisen zufolge will das Verkehrsressort unter Führung von Minister Andreas Scheuer (CSU) die Regelung bis Mitte der 2020er Jahre festschrieben, um den E-Autos zum Durchbruch zu verhelfen.