Formel 1: Bottas am ersten Trainingstag in Barcelona voran

Barcelona (APA) - Der finnische WM-Führende Valtteri Bottas hat am Freitag den ersten Trainingstag für den Formel-1-Grand-Prix von Spanien beherrscht. Der Mercedes-Pilot war in beiden Sessions der Schnellste, im zweiten Durchgang nahm er seinem Stallkollegen Lewis Hamilton 0,049 Sekunden ab. Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc aus Monaco und Sebastian Vettel aus Deutschland kamen auf die Plätze drei und vier.

In der WM-Gesamtwertung hat Vettel vor dem fünften Saisonlauf am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF eins) bereits 35 Punkte Rückstand auf den führenden Bottas. Nur einen Zähler hinter dem Skandinavier liegt der britische Titelverteidiger Hamilton. Mit vier Doppel-Erfolgen in Serie hatten die „Silberpfeile“ einen Auftakt-Rekord für die Formel 1 aufgestellt. Die Saison umfasst 21 Grand Prix.